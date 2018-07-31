Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Санкции против России останутся без изменений - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России останутся без изменений.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

"Санкции против России останутся такими, как есть", - сказал Трамп.

Он также сообщил, что обсуждал с Конте поставки сжиженного газа в Европу в качестве альтернативы российскому газопроводу "Северный поток-2".

"Мы уже говорили с ЕС о строительстве от 9 до 11 портов, чтобы наши корабли могли доставлять сжиженный газ в различные части Европы", - сказал он.

Конте на этой пресс-конференции заявил, что европейские санкции против России, введенные за агрессию в Украине, привязаны к выполнению Минских соглашений.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование