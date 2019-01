Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу. Японский рынок, для которого торги в пятницу стали первыми в этом году, снизился, рынки Гонконга и Китая восстанавливались после падения в предыдущие дни.

Японский индекс Nikkei 225 опустился к закрытию сессии на 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, тайваньский TAIEX опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank подешевели на 2,9%, Sony - на 2,7%, производителя электроники Keyence - на 6,8%, ритейлера Fast Retailing - на 5,5%.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступивший на мероприятии для банков в пятницу, заявил, что события, происходящие в США и в других регионах мира, оказывают серьезное влияние на рынки. Х.Курода отметил, что японский ЦБ продолжит следить за рыночной ситуацией, но намерен принимать собственные решения для осуществления стабильной политики.

Поддержку азиатским рынкам в пятницу оказали данные об увеличении темпов роста деловой активности в сфере услуг Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и аналитической компанией Markit, в декабре вырос до 53,9 пункта с ноябрьских 53,8 пункта. Сводный PMI в КНР в прошлом месяцем повысился до 52,2 пункта с 51,9 пункта в ноябре.

Ранее на этой неделе стало известно, что производственный PMI в Китае в декабре упал до 49,7 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые с мая 2017 года, что говорит о снижении активности в секторе.

Позитивным для рынка фактором в пятницу также стала информация агентства Bloomberg о том, что делегация США посетит Пекин в понедельник-вторник для проведения нового раунда торговых переговоров.

Котировки акций китайских банков Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China выросли соответственно на 1,4%, 1,6% и 0,9% на информации о том, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу провел встречи с представителями этих банков.

В ходе встречи Ли Кэцян призвал представителей трех крупнейших коммерческих банков страны активнее финансировать частные компании и малый бизнес, а также пользоваться преимуществами, которые дают принимаемые китайскими регуляторами меры.