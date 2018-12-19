Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги разнонаправленно.

В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду в 22:00 мск. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. "Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва", - отмечает аналитик Aizawa Securities Co. в Токио Митсуо Шимизу. "В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.

Статданные из Японии указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.

Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла 2,65 трлн иен ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.

Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.

В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).

Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.