Фондовые индикаторы АТР завершили четверг снижением

Торги в четверг азиатские фондовые индексы завершили снижением, инвесторы отреагировали на результаты заседаний центробанков США и Японии.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific понизился на 1,3%.
Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 2,8%, до минимума с апреля 2017 года. Теперь его падение с январского максимума превышает 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда. Более широкий Topix опустился на 2,5%.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,3%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,9%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%, индийского BSE Sensex - 0,1%.
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
Банк Японии, в свою очередь, сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики по итогам последнего в этом году заседания.
Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Решения совпали с ожиданиями рынка.
Новозеландский индекс NZX 50 увеличился сегодня на 0,1%.
Как стало известно, темпы роста новозеландской экономики в 3-м квартале 2018 года относительно предыдущего квартала резко замедлились и составили минимальные за почти 5 лет 0,3%. В годовом выражении новозеландская экономика увеличилась на 2,6% в июле-сентябре после роста на пересмотренные 3,2% в предыдущие три месяца.
Эксперты прогнозировали подъем поквартального показателя на 0,6%, годового - на 2,8%.
На этих данных курс новозеландского доллара к доллару США снизился, что является позитивным фактором для экспортеров страны.
Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,5% капитализации, страховщик Ping An Insurance - 2,2%.
Акции японского автопроизводителя Nissan Motor Co. подешевели на 2,2% на новости, что токийский суд отказался продлевать арест бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона без возможности быть отпущенным под залог. Он может выйти на свободу в ближайшее время.
Цена бумаг Sony Corp. уменьшилась на 2,3%.
Рыночная стоимость оператора связи SoftBank Corp. увеличилась на 1,1% во второй день торгов после IPO.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,2%.
Котировки бумаг китайских поставщиков деталей для смартфонов Sunny Optical и AAC уменьшились на 3% и 1,7% соответственно.