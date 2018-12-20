Фондовые индикаторы АТР завершили четверг снижением

Торги в четверг азиатские фондовые индексы завершили снижением, инвесторы отреагировали на результаты заседаний центробанков США и Японии.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific понизился на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 2,8%, до минимума с апреля 2017 года. Теперь его падение с январского максимума превышает 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда. Более широкий Topix опустился на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,3%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,9%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%, индийского BSE Sensex - 0,1%.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Банк Японии, в свою очередь, сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики по итогам последнего в этом году заседания.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Новозеландский индекс NZX 50 увеличился сегодня на 0,1%.

Как стало известно, темпы роста новозеландской экономики в 3-м квартале 2018 года относительно предыдущего квартала резко замедлились и составили минимальные за почти 5 лет 0,3%. В годовом выражении новозеландская экономика увеличилась на 2,6% в июле-сентябре после роста на пересмотренные 3,2% в предыдущие три месяца.

Эксперты прогнозировали подъем поквартального показателя на 0,6%, годового - на 2,8%.

На этих данных курс новозеландского доллара к доллару США снизился, что является позитивным фактором для экспортеров страны.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,5% капитализации, страховщик Ping An Insurance - 2,2%.

Акции японского автопроизводителя Nissan Motor Co. подешевели на 2,2% на новости, что токийский суд отказался продлевать арест бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона без возможности быть отпущенным под залог. Он может выйти на свободу в ближайшее время.

Цена бумаг Sony Corp. уменьшилась на 2,3%.

Рыночная стоимость оператора связи SoftBank Corp. увеличилась на 1,1% во второй день торгов после IPO.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,2%.

Котировки бумаг китайских поставщиков деталей для смартфонов Sunny Optical и AAC уменьшились на 3% и 1,7% соответственно.