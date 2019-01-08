Фондовая Азия закрылась разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали разнонаправленные изменения: с одной стороны, участники рынка по-прежнему надеются на подвижки в ходе торговых переговоров США и Китая, с другой стороны, их напугали слабые прогнозы Samsung Electronics.

Крупнейшая компания Южной Кореи во вторник сообщила инвесторам о первом снижении операционной прибыли за два года из-за слабого спроса на микросхемы, падение оказалось значительным - сразу на 29%, до 10,8 трлн вон. Аналитики в среднем ожидали снижения до 13,2 трлн вон. Samsung Electronics, как на прошлой неделе Apple, дала понять, что основным источником слабости является торможение китайской экономики.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,8%, более широкий Topix - на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%, но при этом Shenzhen Composite снизился на 0,1%, а Shanghai Composite - на 0,3%.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,6%, тайваньский Taiex - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%, индийский Sensex отыграл утреннее падение и завершил сессию подъемом на 0,4%.

Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник. "Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего", - сказал У.Росс.

Одним из сигналов о потеплении отношений стало увеличение закупок Китаем соя-бобов в США. Кроме того, во вторник министерство сельского хозяйства КНР впервые за 18 месяцев разрешило импорт ГМ-культур из США.

Доверие потребителей к экономике Японии снизилось в декабре до минимума более чем за два года: индекс опустился до 42,7 пункта с 42,9 пункта в ноябре.

Австралия в ноябре увеличила экспорт на 1% относительно предыдущего месяца, импорта - на 2%. Профицит австралийского торгового баланса сократился в позапрошлом месяце до 1,93 млрд австралийских долларов с 2,01 млрд в октябре.

Южная Корея также столкнулась со снижением положительного сальдо торгового баланса в ноябре - до $7,97 млрд с $11,46 млрд за тот же месяц 2017 года.

На торгах в Сеуле упали котировки Samsung Electronics - на 1,7%. Акции Taiwan Semiconductor подешевели на 0,9%.

Курс акций SoftBank Group подскочил на 5,7%. По данным The Wall Street Journal, японская компания сократит инвестиции в американский стартап WeWork, объединяющий сеть коворкингов по всему миру, с $16 млрд до $2 млрд.

Акции Nissan подорожали на 0,2% после того, как экс-глава компании Карлос Гон на первых слушаниях во вторник заявил о своей невиновности. Его обвиняют в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности.