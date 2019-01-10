Азиатские фондовые индикаторы продемонстрировали разнонаправленные изменения

По итогам торгов в четверг фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику под влиянием разнонаправленных факторов.

Оптимизм инвесторов, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем, нивелировался разочаровывающими экономическими показателями из КНР, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов опустились соответственно на 1,29% (до 20163,8 пункта) и 0,85% (до 1522,01 пункта).

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для японского фондового рынка. По их мнению, недавнее укрепление курса иены, вероятно, продолжится, что окажет негативное влияние на корпоративные прибыли.

В число лидеров снижения котировок вошли акции производителя бытовой электроники Sony Corp. (-3,1%) и телекоммуникационной группы SoftBank (-0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite за день опустился на 0,36%. Между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,22%, подъем индикатора был зафиксирован пятые торги подряд.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на торгах в Гонконге на 0,4%, Ping An Insurance - на 1,5%.

Рыночная стоимость Xiaomi Corp. продолжила падение. В четверг она сократилась на 3,6%, за три дня - на 17%, или на $6,2 млрд, отмечает Bloomberg. Это обусловлено окончанием шестимесячного периода после проведения первичного размещения, во время которого участники IPO не могли продавать ее акции.

В то же время котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, и девелопера Country Garden Holdings в четверг снижались на 0,1%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в декабре замедлились до минимального уровня за 6 месяцев, повышение цен производителей было самым слабым с сентября 2016 года.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1,9% в годовом выражении после подъема на 2,2% в ноябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали 2,1%.

Рост цен производителей (индекс PPI) в прошлом месяце резко замедлился - до 0,9% с ноябрьских 2,7%, сообщило ГСУ. Существенное ослабление инфляции подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,07%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,29% и достиг максимального уровня с 13 ноября. При этом он завершил в плюсе четвертую сессию подряд.