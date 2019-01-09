Рынки акций Азии выросли в среду

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду продемонстрировали уверенный подъем на фоне продления переговоров США с Китаем на третий день.

По словам источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем с целью обеспечить восстановление американских финансовых рынков. При этом накануне Д.Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем идут хорошо.

Переговоры американских и китайских чиновников в Пекине были продлены на среду, что усилило оптимизм, связанный с твитами американского президента.

После завершения работы делегаций в среду американская сторона положительно отозвалась об итогах переговоров, официальное заявление китайского МИД ожидается позже.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся более чем на 1%. В лидерах роста были акции фармкомпаний.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли на 1,1%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,3%, тогда как Shenzhen Composite и Shanghai Composite прибавили 0,7% и 0,5% соответственно.

Индийский Sensex увеличился на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%.

Зарплаты в Японии увеличились в ноябре на 2% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее, тогда как рынок в среднем ожидал замедления подъема до 1,3%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре остался без изменения - 3,8%, что соответствует самому низкому уровню за пять месяцев. Число безработных сократилось на 36 тыс., до 1,064 млн человек, а количество трудоустроенных уменьшилось на 77 тыс., до 26,889 млн человек.

В Китае подорожали акции автопроизводителей и других компаний, связанных с потребительским сектором, поскольку власти пообещали предпринять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники. Все первые 10 мест в рамках индекса "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 занимали производители автомобилей, электроники и бытовой техники: SAIC Motor, Gree Electric, Sunin, Midea, Qingdao Haier и другие. Лидером роста является Great Wall Motor, бумаги которой подскочили на 10%.

Вместе с тем после закрытия торгов стало известно о снижении продаж автомобилей в Китае в 2018 году, которое оказалось первым за более чем 20 лет.

В Токио курс акций производителя напитков Sapporo Holding поднялся на 4,4%, Nintendo - на 2,4%.

Цена бумаг японской сталелитейной компании Nippon Steel выросла на 1%, несмотря на то, что ее активы в Южной Корее заморожены из-за спора, связанного с выплатой компенсаций за принудительный труд во время Второй мировой войны.

В Сиднее резко выросли в цене бумаги нефтегазовых компаний, в том числе Beach Energy - на 5,2%, Woodside Petroleum - на 2,3%.

Котировки акций поставщиков Apple увеличились на сообщениях о том, что производство трех новых моделей iPhone в этом квартале будет снижено на 10%. После ухудшения прогнозов выручки Apple на прошлой неделе были опасения, что сокращение производства будет более существенным. AAC Technologies прибавила 6,4%, Largan Precision - 6%, Sunny Optical - 2,8%, Cowell e Holdings - 4,4%.