Азиатские рынки акций преимущественно закрылись на позитиве

По итогам торгов в понедельник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли, лидерами стали Австралия, Япония и Индия.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3%.

Китайский Shanghai Composite понялся на 0,2%, а индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300, напротив, опустился на 0,2%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Цены на жилье в новостройках в Китае выросли в ноябре самыми значительными темпами за 16 месяцев.

Как пишет The Wall Street Journal, после того, как Пекин и Вашингтон договорились о торговом перемирии, рост китайских акций опережал подъем на Уолл-стрит, хотя в течение 2018 года ситуация чаще всего была обратной.

Японский Nikkei 225 поднялся сегодня на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,1%.

Индийский Sensex прибавил 0,9% и завершил торги на максимуме за 2 месяца.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%, южнокорейский KOSPI повысился на 0,2%.

Индонезийский фондовый индекс Jakarta Composite опустился на 1,3%. Экспорт из Индонезии неожиданно сократился в ноябре на 3,3% в годовом выражении, тогда как импорт увеличился больше прогноза - на 11,7%.

"Прошла переоценка перспектив экономического роста и инфляции в 2019 году, и торговая война сейчас представляется крайне неблагоприятным фактором. Нас ждет значительная волатильность", - заявил Bloomberg TV фондовый менеджер Kapstream Global Стив Голдман.

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на заседания сразу трех из ведущих центральных банков мира: Федеральная резервная система завершит декабрьскую встречу в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 3,5% после того, как компания объявила, что выкупит собственные акции на $5,2 млрд, выплатит спецдивиденды. Цена акций Rio Tinto увеличилась на 2,5%.

Котировки акций японской Hitachi снизились на 1% на сообщениях о том, что она близка к покупке подразделения ABB по производству электросетевого оборудования. О сделке было объявлено после завершения торгов.

Курс акций индийского автопроизводителя Tata Motors подскочил на 4%, до максимума за две недели. Как пишет Financial Times, ее подразделение Jaguar Land Rover собирается сократить тысячи рабочих мест для восстановления рентабельности.

Бумаги индийского производителя цветных металлов Vedanta подорожали на 3,5%. Индийский суд постановил, что работа принадлежащего компании медного завода Sterlite Copper должна быть возобновлена с начала января.