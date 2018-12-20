Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России.

Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и ресурс usareally.com.

Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в черный список внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго». При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, а его активы, в которых ему принадлежит более 50%, будут по-прежнему заблокированы.

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