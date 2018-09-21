США расширили санкции против России

В черный список Госдепартамента США добавлены еще 33 российских гражданина и компании, связанных со сферой обороны либо разведслужбами РФ. Перечень расширен на основании принятого в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Информацию об этом распространилапресс-служба американского внешнеполитического ведомства в четверг, 20 сентября.

В список добавлены, в частности ЧВК "Вагнер", "Агентство интернет-исследований", предприниматель Евгений Пригожин, ряд предполагаемых сотрудников принадлежащей ему "фабрики троллей", а также офицеров ГРУ.

Таким образом, число лиц и фирм, включенных в списки Госдепа, увеличилось до 72, указано в заявлении пресс-службы. Это решение обосновано вмешательством России "в избирательный процесс в Соединенных Штатах", а также ее "неприемлемым поведением на востоке Украины и другими пагубными действиями".

Американские власти вправе вводить санкции против любых иностранных граждан и фирм, которые сотрудничают с россиянами, попавшими в списки по закону CAATSA. Вашингтон впервые принял подобную меру.

По инициативе госсекретаря США Марка Помпео американское министерство финансов ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу "за совершение значительных сделок с лицами", указанными в черном списке. Эти сделки предусматривали передачу Россией Китаю боевых самолетов Су-35 и зенитно-ракетного комплекса С-400.

Попавшее под санкции США китайское оборонное ведомство теперь также не сможет поставлять технологии и оборудование американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в юрисдикции США.

В Госдепартаменте, как сообщает агентство Reuters, подчеркнули, что эти санкции направлены в первую очередь против интересов Москвы, а не против Пекина или Министерства обороны Китайской Народной Республики.