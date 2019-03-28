Последнее обновление: 28.03.2019 11:10

Помпео сообщил о подготовке новых мер против российской агрессии

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в среду, 27 марта, на слушаниях в Палате представителей, объявил о принятии новых мер для противодействия российской агрессии в Украине.

Они будут представлены на следующей неделе. "Надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе (с партнерами по НАТО - Ред.)", - заявил глава Госдепартамента.

Об этих мерах, по словам Помпео, будет объявлено во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3 и 4 апреля. В НАТО пока не прокомментировали эту информацию.

Об усилении давления на Россию в связи с агрессией в Украинедумают и в Евросоюзе. Во вторник в Европарламенте провели дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией". "Украина, столкнувшаяся с российскими нарушениями международного права, не одинока… За эти годы мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И Украина знает, что наша поддержка продолжится", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан.

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