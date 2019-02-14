Сенаторы США предложили новые антироссийские санкции

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора.

Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" в Украине.

В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

В заявлении сенатора Б.Менедеза отмечается, что "умышленное бездействие президента Трампа" "агрессии" Кремля достигло "точки кипения в Конгрессе".

"Все более ясно одно: Москва продолжит напор, пока не встретит настоящее сопротивление", - говорится в заявлении Б.Менендеза. В нем подчеркивается, что законопроект должен продемонстрировать, что "Конгресс США будет защищать наши учреждения, наших союзников и ценности, даже если президент выбирает другой подход".

В заявлении сенатора Л.Грэма подчёркивается, что цель законопроекта - ввести действительно значимые санкции.

"Санкции и меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются наиболее мощными мз когда-либо вводимых", - говорится в нем.

"Санкции и меры, которые мы предлагаем, предназначены для того, чтобы ответить самым решительным образом", - отмечается в заявлении Л.Грэма.

Законопроект станет проверкой желания республиканцев вступить в конфликт с президентом Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что его администрация уже приняла жесткие меры в отношении России, пишет агентство Bloomberg.

Лидеры республиканцев в Сенате до сих пор демонстрировали мало желания принимать законопроекты, которые не получили поддержки президента.

Белый дом, как ранее сообщалось, в настоящее время готовит санкции в связи с инцидентом в Солсбери и в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

СМИ отмечают, что ранее Л.Грэм и Б.Менендез уже пытались добиться одобрения похожего законопроекта, но потерпели неудачу. Их новый законопроект - более жесткая версия прежнего текста.