США введут санкции в отношении России в ответ на события в Солсбери

Минфин США, как ожидается, в среду введет санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре.

В сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены Вашингтоном, однако сообщалось, что они вступят в силу "примерно 22 августа".

Однако тогда же телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на неназванного представителя госдепа сообщил, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.

Самое значительное влияние в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Ранее среди таких товаров были электронные устройства и компоненты для них, а также авиационное оборудование для калибровки и проведения испытаний. До сих пор разрешения на поставки в Россию такого оборудования выдавались в зависимости от обстоятельств: власти США рассматривали по отдельности каждый случай.

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный блок, который, как ожидается, будет "более болезненным". Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.