США ввели новые санкции против граждан, компании из РФ

США во вторник ввели санкции в отношении двух граждан России, одной российской и одной словацкой компании за то, что Вашингтон назвал действиями, направленными на помощь другой фирме из РФ в уклонении от санкций, связанных со злонамеренной деятельностью Москвы в киберпространстве.

В заявлении Минфина США говорится, что попавшие в санкционный список компании - базирующаяся в Санкт-Петербурге Вела-Марин и базирующаяся в Словакии Lacno S.R.O. - и два российских гражданина помогали уклоняться от ранее введенных санкций компании Дайвтехносервис.

США в июне ввели санкции против Дайвтехносервиса за поставку оборудования для подводных работ и водолазных комплексов российским госструктурам, в том числе Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Андрей Куклин, директор Вела-Марин, сказал: “К сожалению, ничего не могу прокомментировать. Я не понимаю, в чем проблема. Будем разбираться с этим вопросом”.

Администрация президента Барака Обамы в декабре 2016 года ввела санкции против ФСБ за агрессивные действия правительства РФ в отношении американских чиновников и кибератаки во время президентских выборов 2016 года.

В заявлении Минфина говорится, что два российских гражданина, попавшие в санкционный список, также помогали Дайвтехносервису в попытках обойти санкции США.