США продлили санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 4 марта, на 1 год продлил санкции в отношении России, введенные после аннексии российской стороной украинского полуострова Крым в 2014 году.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов", говорится в документе, опубликованном Белым домом. Кроме того, они продолжают представлять "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", отмечается в сообщении.

Россия весной 2014 года аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

В середине марта 2014 года, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.

Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.