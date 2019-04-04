В Сенатe США подготовлен новый законопроект о санкциях против России

Американские сенаторы в среду, 3 апреля, внесли в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России в связи со вмешательством в президентские выборы 2016 года. Санкции предполагается ввести в отношении крупнейших российских банков, таких как Сбербанк и ВТБ, а также распространить их на энергетический и оборонный секторы российской экономики.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на операции с российским внешним долгом.

Проект документа подготовили сенатор-демократ Крис Ван Холлен и Марко Рубио от Республиканской партии.

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США должен будет в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба отчитаться, вмешивалась ли в них Россия или какое-либо другое иностранное государство. Если такое вмешательство было обнаружено, то в течение 10 дней предлагается вводить санкции.

В 2014 году в связи с присоединением Крыма и ролью, которую российские власти играли в украинском кризисе, США, а также Евросоюз ввели санкции против России. С тех пор они неоднократно ужесточались, а их действие продлевалось.