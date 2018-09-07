Законодатели США думают над санкциями в отношении госдолга РФ, олигархов

Американские законодатели, которые обсуждают новые санкции против России за вмешательство в выборы в США и другие действия на международной арене, сказали в четверг, что могут рассмотреть меры в отношении российского госдолга или богатых и связанных с политикой олигархов.

“Суверенный долг и усиление внимания к олигархам - это две сферы, в которых мы можем рассмотреть дальнейшее ужесточение нашей реакции, поскольку это, похоже, получило широкую поддержку”, - сказал сенатор-республиканец Майк Крейпо, председатель сенатского банковского комитета.

Слушания в четверг, посвященные санкциям против России, были вторыми из трех запланированных комитетом, после того как американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в июле не стал публично обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

Рубль в четверг упал до минимума двух с половиной лет на фоне опасений о расширении западных санкций, после того как Британия раскрыла подробности покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Франция, Германия, Канада и США в четверг поддержали вывод Британии о том, что за отравлением Скрипалей стояли офицеры российской военной разведки, и пообещали принять меры.

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий в начале августа представила законопроект, призванный, по их словам, усилить давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, ее деятельность в Сирии и агрессию в Крыму.

Законопроект предусматривает, в частности, запрет на транзакции по новому госдолгу РФ, новые санкции против российских политиков, олигархов, а также ограничения на инвестиции в энергетику и российский импорт урана.

В то же время некоторые члены Конгресса не уверены в целесообразности введения новых санкций, поскольку, по их мнению, существующие меры не смогли изменить поведение России, а ограничения в отношении Москвы могут повлиять на другие страны или на глобальную экономику.