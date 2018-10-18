США будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два"

Администрация США "каждые месяц-два" будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", - сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Волкер отметил, что США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу антироссийских санкций.

"Я верю что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России", - добавил американский дипломат.