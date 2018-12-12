Индексы S&P и Dow снизились из-за угрозы закрытия правительства

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow завершили волатильную сессию вторника в небольшом минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых переговоров между США и Китаем, угрозы президента США Дональда Трампа приостановить работу американского правительства и политической неопределенности в Великобритании.

Три основных индекса Уолл-стрит колебались на протяжении сессии между положительной и отрицательной территориями, но резко снизились к концу дня.

Ближе к завершению сессии телеканал Би-би-си сообщил, что депутаты британского парламента от Консервативной партии набрали достаточно голосов, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй, которая пытается заключить сделку о выходе страны из Евросоюза.

В начале дня Уолл-стрит существенно росла на фоне новостей о том, что американские и китайские чиновники обсудили новый этап торговых переговоров между двумя странами, которые Трамп назвал “очень продуктивным”. Но во второй половине дня два американских законодателя предложили законопроект о запрете продажи американской продукции китайским компаниям, нарушающим законодательство США в области экспорта или санкций.

Позднее настроения инвесторам подпортило то, что Трамп устроил публичные споры с лидерами Демократической партии в палатах Конгресса Нэнси Пелоси и Чаком Шумером из-за финансирования стены на границе с Мексикой, в ходе которых президент пригрозил приостановить работу правительства США.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,22 процента до 24.370,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,04 процента до 2.636,78 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,16 процента, поднявшись до 7.031,83 пункта.

Три из 11 основных отраслевых индексов S&P закрылись в красной зоне. Большинство других индексов удержали небольшое преимущество, при этом сектор производителей товаров массового потребления прибавил 0,9 процента, оказавшись в лидерах роста по итогам дня.

Индекс финансового сектора показал худшую динамику, снизившись на 1 процент за день.