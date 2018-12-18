Последнее обновление: 18.12.2018 16:51

Индекс S&P 500 достиг минимума 14 месяцев из-за опасений об экономике

Основные индексы Уолл-стрит снизились более чем на 2 процента в понедельник, а S&P 500 завершил торги на минимуме 14 месяцев на фоне опасений о замедлении роста экономики и в ожидании решения Федрезерва о будущем курсе процентных ставок.

Потребительский сектор S&P 500 снизился на 2,8 процента из-за опасений об ухудшении настроений потребителей. Бумаги Amazon.com Inc потеряли 4,5 процента, а индекс ритейлеров S&P 500 - 3,4 процента.

Намек ФРС на замедление темпов повышения ставок может успокоить рынки, однако намерения регулятора все еще не ясны, сказал Райан Детрик, старший аналитик рынка из LPL Financial в городе Шарлотт, Северная Каролина.

Индекс Dow Jones снизился на 2,11 процента до 23.592,98 пункта, индекс S&P 500 - на 2,08 процента до 2.545,94 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,27 процента до 6.753,73 пункта.

Акции Twitter Inc подешевели на 6,8 процента после того, как сеть микроблогов сообщила о выявлении подозрительной активности из Китая и Саудовской Аравии, а также уязвимости, которая позволяла узнать код страны телефонных номеров пользователей.

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