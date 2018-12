S&P закрылся без изменений; в фокусе - итоги заседания ФРС

Индекс S&P 500 закрыл волатильную сессию вторника без существенных изменений, так как возможность частичной приостановки работы правительства США усилила беспокойство инвесторов в преддверии итогов заседания Федрезерва.

В то же время индексы Dow и Nasdaq подросли на фоне подъема акций Boeing Co и компаний группы FAANG.

Энергетический сектор S&P 500 оказался в лидерах падения, потеряв 2,4 процента. Цены на американский сорт нефти WTI упали более чем на 7 процентов из-за беспокойства о перенасыщении рынка.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,35 процента до 23.675,64 пункта, индекс S&P 500 - на 0,01 процента до 2.546,16 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,45 процента до 6.783,91 пункта.

Бумаги Boeing Co прибавили в цене 3,8 процента, так как компания сообщила, что повышает дивиденды и увеличивает объем обратного выкупа акций до $20 миллиардов с $18 миллиардов.

Акции Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc и Alphabet Inc, входящие в группу FAANG, набрали от 1,3 до 3,1 процента.