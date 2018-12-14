Уолл-стрит слабо изменилась на фоне ухода инвесторов в защитные акции

Американский фондовый индекс S&P 500 практически не изменился по итогам волатильной сессии четверга на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг внутренних и международных проблем, повысившей спрос на защитные акции, а также снижения бумаг финансовых компаний и сектора второстепенных товаров и услуг.

В ходе торгов S&P колебался между положительной и отрицательной территориями после ралли при открытии, спровоцированного надеждами на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Представитель министерства коммерции КНР сообщил, что Вашингтон и Пекин поддерживают тесные контакты в вопросах торговли.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones поднялся на 0,29 процента до 24.597,38 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,02 процента до 2.650,54 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,39 процента, опустившись до 7.070,33 пункта.

Акции защитных секторов показали наиболее существенный рост в процентном выражении из 11 основных секторов S&P. Индекс сектора коммунальных услуг прибавил 0,9 процента, сектор недвижимости поднялся на 0,6 процента, а сектор производителей товаров массового потребления вырос на 0,7 процента.

Индекс финансового сектора S&P снизился на 0,6 процента на фоне падения акций банков на 1 процент. Давление на рынок также оказало снижение акций компаний, продающих второстепенные товары и услуги - соответствующий индекс опустился на 0,44 процента на фоне падения акций ритейлеров. Индекс ритейлеров S&P прервал трехдневное ралли, потеряв 0,4 процента.

Акции Under Armour подешевели на 5,2 процента, так как опубликованный производителем спортивных товаров прогноз роста выручки и прибыли в 2019 году не оправдал ожиданий Уолл-стрит.

Акции General Electric Co прибавили в цене 7,3 процента, поскольку аналитики инвестбанка JP Morgan повысили рейтинг бумаг промышленного конгломерата до “нейтрального” уровня.