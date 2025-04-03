Volkswagen приостановил поставки автомобилей в США

Немецкий концерн Volkswagen на фоне введения пошлин администрацией Дональда Трампа приостановил для "корректировки" поставки собранных в Мексике машин.

Временно останутся в портах и автомобили из Европы, которые сейчас везут в США суда, пишет Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для дилеров VW.

Концерн обещал своим американским дилерам к середине апреля предоставить "более подробную информацию о стратегиях ценообразования для автомобилей, на которые распространяются пошлины.

Неделей ранее автопроизводитель предупредил, что пошлины США и любые ответные меры будут иметь негативные последствия для экономического роста и процветания в США и других регионах.