Кредитование малого и среднего бизнеса Беларуси за январь-февраль увеличилось на 39,5%

За январь-февраль 2025 года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдано кредитов на 11,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, это на 39,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате доля МСП в общем объеме кредитования банками экономики обновил 10-летний максимум и превысил отметку в 44%.

«Такому результату способствовала целенаправленная политика правительства по повышению доступности капитала для предпринимательских инициатив и новые механизмы поддержки инвестиций», - похвалились в Минэкономики.