Porsche SE рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес

После рекордного убытка в 2024 году холдинг Porsche SE, владеющий 31,4% Volkswagen и 25% Porsche, ищет новые направления бизнеса. Об этом пишет ведущий немецкий ежемесячник по вопросам политики безопасности и оборонных технологий Europäische Sicherheit & Technik.

Согласно информации, одним из вариантов расширения может стать возвращение в оборонную промышленность, где компания уже имела опыт в прошлом.

По итогам 2024 года Porsche SE зафиксировала €20 млрд чистого убытка, что заставляет руководство пересматривать стратегию развития. Помимо инфраструктурных проектов, среди потенциальных направлений рассматривается и военный сектор.

Porsche уже имеет опыт работы в военной промышленности. В 1958 году компания разработала первый основной боевой танк Leopard 1 для Бундесвера, а также создала армейский внедорожник Porsche Typ 597, но он, впрочем, уступил конкуренции.

Вместо самостоятельной разработки военной техники Porsche SE выбирает инвестиционный подход. К примеру, в 2024 году компания вложила многомиллионные инвестиции в немецкий стартап Quantum-Systems, производящий автономные дроны, используемые в военных целях.

По словам руководства, на подобные инвестиции выделено до €2 млрд, что может стать первым шагом к более масштабному возвращению Porsche SE в сферу оборонных технологий.