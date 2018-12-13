Последнее обновление: 13.12.2018 17:31

Уолл-стрит закрылась ростом на фоне оптимизма в отношении торговли

Американские фондовые рынки закрыли торги среды ростом, однако отошли от сессионных пиков, несмотря на оптимизм в отношении торговли и обнадеживающие новости из Великобритании.

Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Рейтер, что торговые переговоры с Пекином продолжаются по телефону и что он не будет повышать пошлины на импорт китайской продукции, пока не поймет, заключат стороны сделку или нет. Трейдеры сказали, что Китай осуществил первую крупную закупку американских соевых бобов, после того как Вашингтон и Пекин договорились заключить временное торговое перемирие.

Трамп также сказал, что вмешается в дело министерства юстиции в отношении финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключить торговую сделку с Пекином.

Британские законодатели из Консервативной партии Терезы Мэй в среду провели голосование о вотуме недоверия к премьеру. Мэй получила поддержку 200 из 317 консерваторов, что позволит ей остаться премьер-министром страны и лидером партии. Британский премьер сказала, что уйдет с поста главы партии до следующих выборов в 2022 году.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,64 процента до 24.527,27 пункта, индекс S&P 500 - на 0,54 процента до 2.651,07 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,95 процента до 7.098,31 пункта.

Восемь из 11 основных секторов S&P продемонстрировали рост, однако только потребительский сектор укрепился более чем на 1 процент. В лидерах падения оказался сектор недвижимости, который потерял 1,9 процента.

Технологический сектор вырос на 0,8 процента.

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