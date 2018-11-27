Цены на нефть снизились на фоне рекордного уровня добычи С. Аравии

Цены на нефть ушли в минус во вторник на фоне рекордных объемов добычи в Саудовской Аравии, несмотря на то, что лидер Организации стран-экспортеров нефти высказывался в пользу сокращения производства накануне заседания картеля на следующей неделе.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.43 опустились на 0,51 процента до $60,17 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI снизились на 0,79 процента до $51,22 за баррель.

Уровень добычи в Саудовской Аравии поднялся с 11,1 миллиона баррелей в сутки до рекордного максимума в ноябре на уровне 11,3 миллиона баррелей в сутки за месяц, сообщил в понедельник источник в отрасли.

Трейдеры также ожидают результатов саммита G20.

Саммит лидеров стран G20 - крупнейших экономик мира - пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Основной темой саммита станет торговая война между США и Китаем. На встрече также будут присутствовать ведущие производители нефти - Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. Ожидается, что страны в ходе саммита обсудят и вопросы нефтяной политики.