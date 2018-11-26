Последнее обновление: 26.11.2018 15:31

Цена на нефть Brent превысила $60 после снижения в "черную пятницу"

Цены на нефть восстановили часть потерь после снижения почти на 8 процентов в ходе предыдущей сессии, однако глобальная распродажа на финансовых рынках в последние несколько недель продолжила оказывать давление на настроения инвесторов.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.19 выросли на 2,07 процента до $60,02 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,45 процента до $51,15 за баррель.

Рост незначительно компенсировал распродажу в пятницу, которую трейдеры уже назвали “черной”.

Давление на нефтяные рынки также оказывает подъем доллара к большинству валют из-за повышения процентных ставок в этом году.

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