Цены на нефть снизились на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снизились утром в четверг после того, как данные указали на рост запасов в США до максимума с декабря 2017 года, а также в связи с сохраняющимся беспокойством по поводу возможного избытка предложения на мировом рынке, хотя перспективы сокращения добычи ОПЕК сдерживают падение котировок.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 09.18 опустились на 0,30 процента до $63,29.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI торгуются около отметки $54,54, на 0,16 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 16 ноября, на 4,9 миллиона баррелей до 446,91 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Это максимальный показатель с декабря прошлого года.

По данным EIA, добыча нефти в США остается на рекордном уровне в 11,7 миллиона баррелей в сутки.

Опасаясь избытка предложения, который может привести к еще большему снижению цен, страны ОПЕК призывают сократить добычу.

Президент США Дональд Трамп в среду похвалил Саудовскую Аравию за текущие цены на нефть и призвал к дальнейшему снижению.

“Цены на нефть снижаются. Отлично! Это как существенное сокращение налогов для Америки и Мира. Наслаждайтесь!... Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте снизим еще!” - написал Трамп на своей странице в твиттере.