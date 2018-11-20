Нефть дешевеет, распродажа на рынках перевесила опасения о предложении

Нефть теряет в цене утром во вторник, так как ухудшающийся экономический прогноз и рост производства в США перевесили ожидаемое сокращение добычи Организации стран нефтеэкспортеров (ОПЕК).

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.24 снизились на 0,36 процента до $66,55.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI опустились на 0,26 процента до $57,06.

Уровень добычи в США вырос почти на 25 процентов в этом году, до рекордной отметки в 11,7 миллиона баррелей в сутки.

Опасаясь избытка предложения похожего на тот, который привел к обвалу цен в 2014 году, ОПЕК добивается сокращения добычи в 1,0-1,4 миллиона баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство предупредило ОПЕК и других производителей в понедельник об “отрицательных последствиях” сокращения добычи, в то время как многие аналитики опасались, что скачок цен на нефть может снизить уровень потребления.