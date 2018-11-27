Судьба сделки о Brexit под вопросом на фоне критики со стороны главного союзника Мэй

Один из главных соратников премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сказал во вторник, что не поддержит ее соглашение о Brexit, еще больше снизив шансы на одобрение сделки парламентом в декабре.

По условиям сделки, которую в воскресенье одобрили лидеры Европейского союза, Британия сохранит тесные связи с ЕС после выхода из блока в марте. Однако соглашение подверглось критике со стороны британских законодателей из всех партий - как сторонников более радикального разрыва с ЕС, так и оппонентов Brexit.

Майкл Фэллон, бывший министр обороны Великобритании, который в прошлом году ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сказал в эфире радио Би-би-си, что представители Великобритании на переговорах о Brexit должны вернуться в Брюссель, чтобы заключить более выгодное соглашение.

В ответ на вопрос, проголосует ли он против нынешней сделки, Фэллон сказал: “В ее нынешнем виде - да. Я не думаю, что она дает нам необходимую уверенность - это авантюра”.

Мэй сказала законодателям в понедельник, что достигнутое соглашение является лучшим из возможных и что никто не может предсказать, что произойдет, если они его отклонят.

Глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон сказал Би-би-си во вторник, что никакого запасного плана нет.

“У нас нет плана Б, потому что сам ЕС говорит, что имеющаяся сделка - единственная, по которой мы должны достичь компромисса”, - сказал Лидингтон.