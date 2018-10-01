Последнее обновление: 01.10.2018 17:53

Brexit без торговой сделки будет стоить компаниям ЕС до $18 миллиардов -- британский министр

Европейские компании будут платить пошлины в размере 14 миллиардов фунтов стерлингов ($18,28 миллиарда) в год, если Великобритания и Европейский союз не заключат торговое соглашение, сказал в понедельник британский министр торговли Лиам Фокс.

“Если мы не заключим соглашение с Европейским союзом, это существенно ударит и по европейской торговле. Компаниям Европы придется платить пошлины для получения доступа на рынок Соединенного Королевства, которые, возможно, будут достигать 14 миллиардов фунтов стерлингов в год”, - сказал Фокс телеканалу Би-би-си.

“Это очень большой корпоративный налог для европейских компаний. Все заинтересованы в том, чтобы достигнуть соглашения и сделать это как можно скорее”.

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