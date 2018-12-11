Мэй отложила голосование сделки о Brexit в надежде на новые уступки ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник отложила парламентское голосование сделки о Brexit, чтобы попытаться добиться дополнительных уступок со стороны Евросоюза, однако блок отказался от повторных обсуждений, а британские законодатели усомнились в возможности добиться существенных изменений.

Неожиданное решение Мэй, принятое менее чем за 30 часов до запланированного голосования в парламенте, может привести к различным вариантам развития событий: Британия может выйти из ЕС без заключения сделки, в последний момент договориться с блоком или провести новый референдум.

“Если бы мы пошли дальше и провели голосование завтра, сделку отвергло бы значительное большинство”, - сказала Мэй парламенту о соглашении, которое она заключила после 18 месяцев напряженных переговоров.

Мэй сказала, что вновь обратится к ЕС, чтобы получить гарантии относительно мер, призванных предотвратить возвращение к полноценной границе с Ирландией.

Она высказала предположение о том, что парламент пытается воспрепятствовать реализации желания британцев выйти из ЕС, и предупредила, что в отсутствие соглашения пятая по величине в мире экономика выйдет из блока 29 марта без какой-либо сделки.

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что блок готов обсудить, как сделать процесс ратификации менее болезненным, но отметил, что ЕС не будет вновь обсуждать условия сделки о Brexit и вопрос о границе с Ирландией.

“Поскольку времени остается мало, мы также обсудим нашу готовность к сценарию (выхода Британии) без сделки”, - сказал Туск.

Выход Британии из блока будет обсуждаться на саммите ЕС 13-14 декабря.

Фунт стерлингов упал до $1,2507 - минимума с апреля 2017 года. В день референдума о членстве Великобритании в ЕС в 2016 году он достиг отметки $1,50. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимума с конца августа.