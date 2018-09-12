Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге мировых финансовых центров

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых привлекательных мировых финансовых центров, опередив Лондон, показали результаты опубликованного в среду исследования.

Первое место занял Нью-Йорк, второе место отошло Лондону, третья и четвертая строчки у Гонконга и Сингапура соответственно, сообщила консалтинговая компания Z/Yen, которая ранжирует 100 финансовых центров, основываясь на таких факторах, как инфраструктура и возможность нанять высококвалифицированный персонал.

Brexit стал самым серьезным вызовом для финансовой индустрии Лондона со времен 2007-2009 экономического кризиса, поскольку он может лишить банки и страховые компании доступа к единому рынку ЕС, крупнейшему торговому блоку в мире.

Лондон потерял восемь пунктов за полгода - это самое крупное падение в верхней части рейтинга. Авторы исследования объяснили эти потери неопределенностью, вызванной Brexit.

Большинство британцев проголосовали за выход из ЕС более двух лет назад, и с тех пор некоторые крупные финансовые компании начали переводить своих сотрудников из Лондона в страны ЕС.