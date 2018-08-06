Британский министр: позиция ЕС приближает Brexit без соглашения

Британский министр финансов Лиам Фокс заявил, что неуступчивость со стороны Европейского Союза подталкивает Британию к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем.

"Я считаю, что неуступчивость комиссии подталкивает нас к отсутствию соглашения", - сказал Фокс.

Фокс, решительный сторонник Brexit в кабинете премьер-министра Терезы Мэй, оценил шансы на Brexit без соглашения 60% до 40%.

"Мы изложили нашу основу, при которой сделка может состоятся, но если ЕС решит, что богословская одержимость неизбранных возобладает над стремлением народа Европы к благосостоянию, тогда это Brexit бюрократов, а не Brexit народа, и тогда возможен будет только один результат", - добавил министр.

Фокс сказал, что от ЕС зависит, хочет ли он поставить "идеологическую чистоту" над реальной экономикой.

Если Британия не сможет договориться с ЕС и покинет блок без соглашения о переходном периоде, который смягчит ее выход, в марте 2019 года она вернется к торговле в соответствии с правилами ВТО.

Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб британской экономике, поскольку торговля с ЕС, крупнейшим британским рынком, станет предметом тарифов.