Голосование в британском парламенте по Brexit запланировано на 15 января

Голосование в британской Палате общин по законопроекту о выходе страны из ЕС запланировано на 15 января, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

"Источники Sky News сообщают, что члены парламента выскажутся по соглашению о Brexit во вторник, 15 января", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.