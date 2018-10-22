Сделка по Brexit согласована на 95% - Тереза Мэй

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью перед палатой общин парламента страны. Ожидается, что в ходе выступления она сообщит о близости согласования сделки по Brexit.

По сообщению газеты The Guardian, премьер Британии расскажет, что осталось согласовать только 5% сделки.

"Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем", - отмечает издание.

"Т.Мэй подведет итог о том, что учитывая все (вышеперечисленные вопросы) сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%", - говорится в сообщении газеты.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

.