Последнее обновление: 22.10.2018 13:23

Сделка по Brexit согласована на 95% - Тереза Мэй

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью перед палатой общин парламента страны. Ожидается, что в ходе выступления она сообщит о близости согласования сделки по Brexit.

По сообщению газеты The Guardian, премьер Британии расскажет, что осталось согласовать только 5% сделки.

"Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем", - отмечает издание.

"Т.Мэй подведет итог о том, что учитывая все (вышеперечисленные вопросы) сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%", - говорится в сообщении газеты.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование