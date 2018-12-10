Последнее обновление: 10.12.2018 17:18

Мэй отменит парламентское голосование о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменит запланированное на вторник парламентское голосование относительно сделки о Brexit после многочисленных предупреждений со стороны законодателей о том, что масштаб ее ожидаемого проигрыша может привести к краху правительства, сообщил телеканал Би-би-си.

Мэй в понедельник провела телеконференцию с высокопоставленными министрами чтобы обсудить, что делать с ее компромиссной сделкой, которая позволит Великобритании выйти из ЕС, но сохранить связи с блоком.

Хотя официального заявления не было, два источника сказали редактору политического отдела Би-би-си Лоре Кунссберг, что голосование в парламенте будет отменено. Корреспондент The Financial Times сообщил, что чиновник, близкий к кабинету министров, также подтвердил эту информацию.

Мэй и ее министры неоднократно настаивали на том, что голосование должно состояться в соответствии с намеченными планами. Представитель премьера сказала журналистам в понедельник, что планов об отмене голосования нет.

Фунт стерлингов упал до минимума с июня 2017 года.

Лишь несколькими часами ранее высшая судебная инстанция Европейского союза постановила, что правительство Великобритании может пересмотреть свое решение о выходе страны из блока, не консультируясь с другими государствами-членами.

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