Нефть торгуется разнонаправленно на фоне избытка предложения и охлаждения экономики

Цены на нефть показывали разнонаправленную динамику в четверг под давлением со стороны роста предложения, а также меньшего потребления на фоне мрачного экономического прогноза.

Однако позднее котировки обоих сортов перешли в рост.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.24 выросли на 0,13 процента до $66,25.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI к этому времени опустились на 0,05 процента до $56,2.

Запасы нефти в США выросли на 8,8 миллиона баррелей на неделе по 9 ноября до 440,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали рост запасов на 3,2 миллиона баррелей, согласно данным Американского института нефти (API).