Лукашенко поручил правительству углубиться в интеграцию с РФ

Лукашенко поручил правительству Беларуси ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.

Об этом 2 августа 2019 года сообщил премьер Беларуси Сергей Румас по итогам совещания у Лукашенко.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - сообщил премьер.

По его словам, сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий, после чего начнется разработка дорожных карт по секторам. Карты необходимо представить к ноябрю.