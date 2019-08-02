Последнее обновление: 02.08.2019 15:53

Лукашенко поручил правительству углубиться в интеграцию с РФ

Лукашенко поручил правительству Беларуси ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.

Об этом 2 августа 2019 года сообщил премьер Беларуси Сергей Румас по итогам совещания у Лукашенко.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - сообщил премьер.

По его словам, сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий, после чего начнется разработка дорожных карт по секторам. Карты необходимо представить к ноябрю.

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