Лукашенко: Россия меня не наклонит

Лукашенко назвал глупой тему объединения Беларуси и России и заявил, что Кремлю не удастся его наклонить.

Разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - заявил сегодня Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - добавил он.

«…по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет. Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - заверил белорусский правитель.