Доллар колеблется у пика 16 месяцев, иена утратила позиции

Доллар во вторник торгуется немного ниже 16-месячного пика к корзине основных мировых валют на фоне спроса на безопасные активы из-за политической неопределенности в Европе и беспокойства о замедлении глобального экономического роста.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая, опасения по поводу выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения и противостояние Италии и ЕС по вопросу дефицита бюджета страны подрывают доверие инвесторов.

ФРС готовится повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в декабре, прогнозируя еще два повышения к середине 2019 года на фоне уверенного подъема экономики и роста заработной платы.

По данным программы FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность декабрьского повышения ставки ФРС в 75 процентов.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется около отметки 97,5, находясь недалеко от достигнутого в понедельник пика 16 месяцев на уровне 97,69.

Японская иена торгуется вблизи 113,99, при этом американская валюта набирает 0,1 процента к иене. В понедельник иена коснулась шестинедельного минимума на уровне 114,20.

Инвесторы отдают предпочтение доллару перед иеной из-за расхождений в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии, который, как ожидается, еще некоторое время будет сохранять сверхмягкий курс монетарной политики в условиях вялого роста инфляции.

Британский фунт стерлингов немного восстановился, торгуясь около отметки $1,2879, на 0,28 процента выше уровня предыдущего закрытия. Он снижался к доллару в ходе последних трех торговых сессий и в понедельник понес наибольшие потери к доллару в процентном выражении с 21 сентября на фоне растущей напряженности внутри правительства британского премьера Терезы Мэй в связи с вопросами о том, сможет ли она разработать четкий план выхода Великобритании из ЕС.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,1243 после падения более чем на 1 процент к доллару в понедельник.

Противостояние между Римом и Брюсселем по вопросу проекта бюджета Италии, предусматривающего высокие расходы и существенный бюджетный дефицит, оказало давление на единую валюту, которая потеряла 5,9 процента своей стоимости за последние шесть месяцев.