Доллар удерживает позиции, юань торгуется вблизи 10-летних минимумов

Доллар во вторник утром удерживает большую часть позиций, завоеванных ночью к корзине своих основных конкурентов, на фоне спроса на валюты-убежища из-за разногласий США и Китая и беспокойства о замедлении глобального экономического роста, подорвавших уверенность инвесторов.

Инвесторы начали скупать американскую валюту после сообщения агентства Bloomberg о том, что Вашингтон готовится к началу декабря объявить о введении пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, если переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в следующем месяце не приведут к ослаблению торговой войны.

Трамп и его китайский коллега должны встретиться в конце ноября на полях саммита лидеров G20 в Аргентине.

Китайский юань торгуется около десятилетних минимумов, снизившись на 0,1 процента до 6,9696 за доллар.

Японская иена, также считающаяся валютой-убежищем в периоды рыночных потрясений, расширила потери к доллару, понесенные ночью.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется около отметки 96,66, на 0,1 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии. Он достиг 15 августа максимальной отметки с начала 2018 года на уровне 96,86.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый как показатель глобального аппетита к риску, вырос во вторник на 0,43 процента до $0,7085, поддерживаемый ралли на фондовом рынке Китая.

Евро остается под давлением из-за сохраняющейся политической неопределенности. Единая валюта торгуется около отметки $1,1377, достигнув в понедельник десятинедельного минимума $1,1332 на фоне новостей о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).