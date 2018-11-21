Доллар стабилен к корзине валют на фоне беспокойства о росте мировой экономики, торговом споре

Доллар торговался без резких колебаний к корзине основных валют в среду после роста днем ранее, вызванного бегством инвесторов от рисковых активов из-за усиливающегося беспокойства о замедлении роста мировой экономики и торговой войне США и Китая.

На фоне ухудшения настроений и распродажи на фондовых рынках трейдеры переключились на покупку доллара, который отошел от минимума двух недель, достигнутого ранее во вторник.

К 8.00 индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных валют, снизился на 0,05 процента до 96,790.

Иена опустилась на 0,12 процента до 112,88 иены. Во вторник японская валюта достигла максимального за месяц значения в 112,29 за доллар.

Несмотря на статус “валюты-убежища” рост иены был ограничен. Аналитики связывают это с тем, что японские инвесторы хранят деньги в США и на других зарубежных рынках.

Евро набрал 0,04 процента, поднявшись до $1,1374. Во вторник единая европейская валюта подешевела на 0,7 процента.

Фунт стерлингов подрос на 0,04 процента до $1,2791 после падения на 0,5 процента днем ранее.

Канадкий доллар прибавил 0,03 процента, поднявшись до $1,3300, но находился вблизи минимума четырех месяцев в $1,3305 из-за падения цен на нефть до минимального значения более чем за год в преддверии встречи ОПЕК, которая пройдет в декабре.