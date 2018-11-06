Доллар торгуется без внятной динамики в ожидании выборов в США

Доллар торговался без резких колебаний к корзине основных валют во вторник, в то время как инвесторы ждали начала выборов в Конгресс США, итоги которых станут первым значимым показателем отношения американских избирателей к политике президента Дональда Трампа.

По итогам выборов во вторник Демократическая партия может получить контроль над Палатой представителей, в то время как республиканцы, как ожидается, сохранят доминирование в Сенате.

Индекс доллара к 8.58 торговался практически без изменений на уровне 96,36. На прошлой неделе индекс достиг максимума 16 месяцев в 97,20.

Евро также торговался без внятной динамики на уровне $1,1404, примерно на 1 процент выше минимума 2018 года в $1,1301, достигнутого 15 августа.

Министры финансов еврозоны накануне призвали Италию изменить проект бюджета на 2019 год, приведя его в соответствие с правилами Евросоюза до истечения установленного на это срока на следующей неделе. Рим же в ответ заявил, что не намерен корректировать бюджетные параметры на следующий год.

К иене доллар прибавил 0,13 процента до 113,33, торгуясь вблизи пика четырех недель в 113,385 иены, достигнутого на прошлой неделе.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7220 после того, как центробанк Австралии по итогам заседания оставил ставки без изменений, как и ожидалось.

Фунт стерлингов подорожал на 0,1 процента до $1,3052, торгуясь вблизи двухнедельного максимума в $1,3070, достигнутого в ходе торгов вторника после сообщения в СМИ о том, что Британия и ЕС, возможно, приблизились к заключению сделки о Brexit.