Доллар снизился на фоне улучшения аппетита к риску, евро укрепился

Доллар ослаб в ходе азиатских торгов в четверг в условиях пониженного спроса на безопасные валюты на фоне восстановления мировых рынков акций, тогда как евро укрепился в надежде на урегулирование спора вокруг бюджета Италии.

Инвесторы активно скупали американскую валюту в последние два торговых дня на фоне уменьшения аппетита к риску из-за беспокойства о замедлении мирового экономического роста и торговом конфликте между США и Китаем.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8:20 МСК опустился на 0,1 процента до 96,64. В ходе предыдущей сессии он потерял 0,13 процента.

Аналитики полагают, что динамика доллара в среднесрочной перспективе будет определяться траекторией ужесточения монетарной политики ФРС США.

Американский центробанк, как ожидается, в декабре объявит о четвертом повышении ставки с начала 2018 года, но инвесторы задаются вопросом, какое количество повышений может позволить себе ФРС в следующем году, чтобы не навредить росту экономики США.

Японская иена торгуется около отметки 113, не демонстрируя существенных изменений после снижения к доллару в предыдущие два торговых дня.

В то время как Федрезерв идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики, Банк Японии, по-видимому, еще некоторое время будет придерживаться сверхмягкой политики на фоне низкого роста экономики и инфляции.

Евро вырос на 0,1 процента к доллару до $1,1395. Единая валюта прибавила 0,1 процента в среду, несмотря на то, что Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии как не соответствующий правилам еврозоны.

Британский фунт стерлингов практически не меняется, торгуясь около отметки $1,2784, в то время как трейдеры ждут ясности в отношении соглашения о Brexit.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый в качестве индикатора аппетита к риску, ослаб на 0,15 процента до $0,7250.