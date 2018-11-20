Доллар малоподвижен на фоне осторожных комментариев ФРС, слабой статистики

Доллар во вторник утром колеблется вблизи двухнедельного минимума к основным конкурентам на фоне осторожных комментариев представителей руководства ФРС в отношении прогнозов мирового экономического роста, а также слабой статистики США, заставивших инвесторов задуматься о возможном замедления темпов повышения процентных ставок американского центробанка.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что регулятор, скорее всего, продолжит постепенно повышать ставки, но будет это делать только “в условиях очень сильной экономики”.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8:25 МСК торгуется около отметки 96,212. На прошлой неделе он снизился почти на полпроцента, пережив максимальное недельное падение с конца сентября.

Экономисты, опрошенные Reuters, по-прежнему рассчитывают, что ФРС повысит процентные ставки в декабре и еще три раза в следующем году, но большинство из них отмечают риск замедления темпов ужесточения монетарной политики.

Давление на доллар также оказала неожиданно слабая жилищная статистика, толкнувшая вниз доходность десятилетних гособлигаций США.

Японская иена практически не меняется, торгуясь вблизи 112,54. Ранее в ходе торгов она достигла отметки 112,38, максимума с ноября.

Евро находится около отметки $1,1446. Единая европейская валюта прибавила два процента к доллару за последние пять торговых сессий, несмотря на противостояние ЕС и Италии по вопросу дефицита бюджета страны.

Фунт стерлингов укрепился на 0,1 процента до $1,2857.

Австралийский доллар ослаб на 0,2 процента до $0,7276. Протокол ноябрьского заседания Резервного банка Австралии, опубликованный во вторник, показал, что чиновники ожидают экономического роста выше трендового в текущем и следующем году, чему способствует сохранение процентной ставки на рекордно низком уровне в 1,50 процента.