Доллар у пика 16 месяцев, фунт стерлингов под давлением из-за неопределенности вокруг Brexit

Доллар увеличил набранное на прошлой неделе преимущество и приблизился к пику 16 месяцев в понедельник, поскольку инвесторы ожидают, что Федрезерв США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, в то время как фунт стерлингов остается под давлением из-за неопределенности относительно сделки о выходе Великобритании из ЕС.

ФРС подтвердила намерение повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в декабре, прогнозируя еще два повышения к середине 2019 года на фоне уверенного подъема экономики и роста заработной платы.

Поддержку валюте США также оказало бегство от рисковых активов из-за торгового спора Вашингтона и Пекина, замедления роста экономики Китая, неопределенности вокруг Brexit и противостояния между Римом и Европейским союзом в связи с проектом бюджета Италии, предусматривающим высокие расходы и существенный бюджетный дефицит.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.39 вырос на 0,21 процента до 97,109, находясь чуть ниже максимума 16 месяцев на уровне 97,2, достигнутого 31 октября. Индекс доллара растет четыре недели подряд, на прошлой неделе набрав 0,4 процента.

Доллар вырос на 0,21 процента к японской иене, которая находилась на отметке 114,03, вблизи минимума шести недель в 114,08.

В то время как ФРС готовится повысить ставки, ожидается, что Банк Японии будет сохранять сверхмягкий курс монетарной политики на фоне вялого роста экономики инфляции.

Фунт стерлингов опустился на 0,35 процента до $1,2928 из-за растущей напряженности внутри правительства британского премьера Терезы Мэй в связи с вопросами о том, сможет ли она разработать четкий план выхода Великобритании из ЕС.

Евро опустился на 0,11 процента до $1,1321. Единая европейская валюта дешевела к доллару в ходе трех предыдущих торговых сессий, так как спор о бюджете Италии ослабил уверенность инвесторов.

Еврокомиссия в октябре отклонила проект бюджета Италии на 2019 год, сообщив, что страна пренебрегает обещанием снизить дефицит бюджета. Рим должен предоставить ЕС скорректированную версию документа до вторника.