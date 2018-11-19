Доллар торгуется без резких колебаний на фоне осторожности ФРС в отношении роста мировой экономики

Доллар торговался без внятной динамики к корзине основных валют в понедельник, после того как представители руководства Федрезерва выразили настороженность в отношении роста мировой экономики, что вынудило инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения ставок.

Доллар уверенно рос в текущем году, благодаря стабильному ужесточению политики ФРС на фоне устойчивости экономики и роста ценового давления. Ожидается, что регулятор повысит ставку в четвертый раз в декабре, при этом чиновники ждут еще два повышения к июню 2019 года.

Однако комментарии нового заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды заставили рынки усомниться в прогнозах относительно темпов ужесточения политики. Кларида предупредил о замедлении роста мировой экономики, назвав его “тем, что будет значимым” для прогноза экономики США.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью Fox Business сказал, что ожидает замедления роста в Европе и Китае.

Комментарии могут говорить о том, что ФРС планирует замедлить темпы ужесточения политики. Слова чиновников заставили некоторых трейдеров задуматься о том, что ралли доллара может сходить на нет, в результате чего доходность 10-летних гособлигаций США немного снизилась.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют, к 8.25 МСК подрос на 0,09 процента до 96,555 после снижения на 0,5 процента в пятницу.

Иена выросла на 0,04 процента до 112,78 к доллару. На прошлой неделе доллар потерял к иене 0,9 процента.

Евро подешевел на 0,21 процента до $1,1395 после роста в течение четырех последних сессий.

Фунт стерлингов сбавил 0,12 процента к доллару, опустившись до $1,2822.