Доллар у максимума 16 месяцев, иена в минусе после итогов заседания Банка Японии

Японская иена снизилась к доллару в среду после того, как Банк Японии дал понять, что еще далек от отмены мер стимулирования, принятых в кризисный период, в то время как доллар достиг максимума 16 месяцев к основным валютам-соперникам на фоне устойчивости экономики США.

Банк Японии в среду оставил денежно-кредитную политику без изменений и понизил прогнозы в отношении цен, подкрепив мнение рынка о том, что вялый рост инфляции вынудит регулятор придерживаться масштабной программы мер стимулирования еще какое-то время.

Банк Японии, как и ожидалось, сохранил краткосрочную ставку на уровне минус 0,1 процента и подтвердил обещание поддерживать доходность десятилетних гособлигаций вблизи нуля процентов.

К 8.39 иена снизилась на 0,18 процента до 113,29 к доллару, оставаясь под давлением после снижения до трехнедельного минимума в 113,32. Днем ранее доллар набрал к иене 0,6 процента.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют-соперников, вырос на 0,03 процента до 97,036.

Потребительская уверенность в США выросла до максимума 18 лет в октябре в основном за счет активности на рынке труда, позволяя предположить, что в ближайшей перспективе экономика продолжит расти.

В то же время данные об экономике Европы разочаровали аналитиков, так как рост ВВП еврозоны в третьем квартале не оправдал ожиданий.

Евро снизился на 0,02 процента до $1,1342.

Фунт стерлингов вырос на 0,07 процента до $1,2712, но удерживался вблизи минимумов середины августа, поскольку рейтинговое агентство Standard & Poor’s сообщило во вторник, что выход Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, вероятно, обернется для страны рецессией.

Юань на спотовом рынке торговался практически без изменений на отметке 6,9663.

Австралийский доллар опустился на 0,21 процента до $0,7090 после выхода разочаровывающих данных об инфляции.